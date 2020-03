Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe in einem Interview mit dem ZDF die Pläne der deutschen Behörden für die Zeit nach dem Virus erläutert. Der Politiker habe gesagt, dass sein Land nach der Coronavirus-Krise zu einer Sparpolitik zurückkehren wolle, zu der auch eine ausgeglichene Haushaltspolitik gehöre. Altmaier habe gesagt, dass Deutschland ab 2023 zur Rückzahlung der Schulden verpflichtet sei. Man solle sich daran erinnern, dass Deutschland zur Finanzierung seines 750 Milliarden EUR schweren Konjunkturpakets erstmals seit 2013 wieder neue Schulden aufnehmen werde.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe nach vier Tagen schließlich die Obergrenze der Overbalance-Struktur bei 9.150 Punkten überwinden können. Nach der Veröffentlichung der französischen und deutschen PMI-Daten sei es zu einem kleinen Rückzug gekommen, aber der Index habe sich bereits von diesem Rückgang erholen können. Der DAX werde auf dem höchsten Stand seit dem 13. März gehandelt. Auf der Suche nach potenziellen Widerstandsniveaus sollte man sich auf die Grenzen des kurzfristigen Konsolidierungsbereichs ab dem 12. März (9.700 und 9.940 Punkte) konzentrieren. Die Händler sollten sich bei der Eröffnung der US-Sitzung (14:30 Uhr) und während der Veröffentlichung der US-PMIs (14:45 Uhr) auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Abgesehen davon könnten alle Nachrichten über die Gespräche über das US-Hilfspaket den Markt bewegen.



Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF), habe von einem der besten Jahresstarts in der Geschichte für das Unternehmen gesprochen. Der Vorstandsvorsitzende habe die günstigen Wetterbedingungen als einen der Gründe für die überdurchschnittliche Performance genannt. Von Achten habe jedoch auch gesagt, dass sich durch den Ausbruch des Coronavirus einiges für das Unternehmen verändert habe. Einerseits sei es gezwungen gewesen, seine Werke in Norditalien zu schließen, andererseits dürften sich niedrigere Treibstoffkosten im Laufe des Jahres 2020 für das Unternehmen vorteilhaft auswirken.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe beschlossen, die Produktion an zwei Standorten in Mexiko vorübergehend einzustellen. Die Entscheidung werde mit dem Versuch begründet, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Produktion werde vom 30. März bis zum 12. April ausgesetzt.



Der Industriekonzern thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) habe beschlossen, die Gewinnprognose für 2019/2020 zurückzunehmen. Wegen des durch den Coronavirus-Ausbruch ausgelösten Abschwungs sei das Unternehmen nicht in der Lage, verlässliche Geschäftsprognosen für das Geschäftsjahr 2019/2020 abzugeben, habe das Unternehmen gesagt. (24.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien haben heute in einer späten Reaktion auf die gestrige Ankündigung der US-Notenbank deutlich höher eröffnet, so die Experten von XTB.Es bestehe auch die Hoffnung, dass sich die US-Gesetzgeber heute auf das Coronavirus-Hilfspaket einigen würden. Die Veröffentlichung der katastrophalen PMI-Daten zu Beginn des heutigen Tages habe einen kleinen Rücksetzer an den europäischen Aktienmärkten verursacht, aber die großen Indices hätten einen Großteil dieses Rückgangs wieder wettmachen können.