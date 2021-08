Der Energieversorger E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) habe mit seinem Ergebnis zum ersten Halbjahr die Markterwartungen übertroffen und habe dank der neuen Entschädigungsvereinbarung zum vorzeitigen Atomausstieg die Jahresprognose angehoben. Die mittelfristigen Erwartungen seien unverändert geblieben.



Das zweite Quartal der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) (+1,4%) habe die Analystenerwartungen übertreffen können. Trotz der Belastung durch die Flutkatastrophe, die der Versicherer im mittleren dreistelligen Millionen Bereich sehe, sei der Jahresausblick bestätigt worden



Der US-Kinobetreiber AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) habe im abgelaufenen Quartal seine Verluste geringer halten können als von den Analysten erwartet worden sei. Zudem wolle AMC Entertainment ab Jahresende auch Zahlungen mit Bitcoin, Apple Pay und Google Pay ermöglichen. Nach einem sehr freundlichen Handelsstart seien die Papiere im Verlauf zunehmend abgerutscht, am Ende habe die Aktie rd. 6,1% im Minus gelegen.



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe gestern Auslieferungszahlen veröffentlicht. Zwar habe der Flugzeugbauer weniger Jets an Kunden ausgeliefert als im Juni und auch die Neuaufträge seien deutlich zurückgegangen, doch die Boeing-Aktie habe 1,5% hinzugewonnen. (11.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) hat in Q3 2020/21 bei Umsatz und bereinigtem EBIT die Konsensschätzungen im Wesentlichen erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Jahresziele bei Umsatz und Ergebnis seien bestätigt worden, jedoch sei ein höherer Barmittelabfluss in Aussicht gestellt worden.