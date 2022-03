Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (17.03.2022/ac/a/d)



Mit einem Minus von rund 10 Prozent zähle die Aktie von thyssenkrupp am Donnerstag zu den schwächsten Werten im MDAX . Der Konzern habe mit der zurückgenommenen Prognose wieder einmal Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Vor allem ein altbekanntes Problem rücke dabei wieder in den Fokus.Denn ausgesetzt worden sei gerade der Ausblick für den Freien Cashflow. Dieser stehe bei thyssenkrupp seit langem besonders im Fokus, da der Konzern in den vergangenen Jahren sehr viel Geld verbrannt und diesen Mittelabfluss noch immer nicht wirklich in den Griff bekommen habe. Im laufenden Jahr habe das Management hier nun endlich die schwarze Null erreichen wollen - von diesem Ziel müsse man sich wohl wieder verabschieden.Akute Sorgen müssten sich Anleger allerdings nicht machen. Die Kasse von thyssenkrupp sei noch immer gut gefüllt. Seit dem Verkauf der Aufzugssparte habe der Konzern die Lage hier beruhigt. Alleine der Nettocashbestand von über drei Milliarden Euro verleihe noch immer Zeit. Dennoch: Ewig könne der Mittelabfluss nicht weitergehen, auch die Anleger würden sich nach Erfolgsmeldungen beim Cashflow sehnen.Neben dem Cashflow sorge noch ein weiteres Thema für Unbehagen. Die Nachricht, dass die Abspaltung der Stahlsparte vorerst ad acta gelegt worden sei, sorge für Unsicherheit. Es könnte die Gefahr bestehen, dass auch das IPO der Wasserstoff-Tochter Nucera noch platze, durch das hohe verborgene Werte gehoben werden könnten. Hier gelte es allerdings auch zu bedenken, dass die Energiekrise die Bedeutung von sauberen Lösungen wie Wasserstoff wieder in den Fokus gerückt habe - und auch die Bewertungen von börsennotierten Pure Playern wie Nel oder ITM Power wieder deutlich gestiegen seien.