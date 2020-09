Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Zukunft der Stahlsparte bei thyssenkrupp sei nach wie vor offen. Eine Partnerschaft, ein Verkauf oder auch der Gang in die Minderheit seien weiter denkbar. Doch unabhängig davon müssten die teils maroden Stahlhütten auf Vordermann gebracht werden. Die IG Metall fordere den MDAX-Konzern jetzt auf, die angekündigten Investitionen auch umzusetzen."Im März wurde der Tarifvertrag "Zukunftspakt Stahl 20-30" für die Stahlsparte von thyssenkrupp abgeschlossen. Darin sind notwendige Investitionen für die Zukunft festgeschrieben. Jetzt muss der Vorstand seinen Part erfüllen und die vereinbarten Investitionen freigeben", habe IG-Metall-Bezirkschef Knut Giesler der "Rheinischen Post" sagt. Sonst würden auch die Restrukturierungen im Stahlbereich auf der Kippe stehen.Am Donnerstag solle der Aufsichtsrat von thyssenkrupp nach Informationen der "Rheinischen Post" über den Stand der Sanierung und bei möglichen Kooperationen informiert werden. Angeblich würden Investoren aber bereits die Stahlstrategie des Konzerns in Frage stellen, die vorsehe, dass binnen sechs Jahren 800 Millionen Euro in die Hütten investiert würden.Anleger sollten deshalb das Risiko nicht eingehen und vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: