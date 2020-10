Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Zukunft des deutschen Traditionskonzerns werde mehr und mehr zum Politikum. Ein möglicher Staatseinstieg bei thyssenkrupp werde sehr kontrovers gesehen. Nachdem die IG Metall und der Betriebsrat der Stahlsparte einen solchen Schritt gefordert hätten, würden sich die deutschen Maschinenbauer nun klar dagegen aussprechen. Się würden sich vor negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb sorgen.Für die Anleger sei die Unklarheit nicht gut. Erneut zeige sich das Dilemma von thyssenkrupp: Zu viele Interessengruppen hätten unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Konzerns. Die Großaktionäre Cevian und Krupp-Stiftung, die Arbeitnehmer und Gewerkschaften, die Politik und Industrievertreter kämen seit Jahren nicht auf einen gemeinsamen Nenner - so vergehe beim Umbau viel Zeit, die der Konzern aufgrund der Milliarden, die nach wie vor verbrannt würden, eigentlich nicht habe.Eine Lösung für die Stahlsparte sei noch immer nicht in Sicht. Bei einem Zusammenschluss mit einem Wettbewerber habe der Essener Konzern mittlerweile eine denkbar schlechte Verhandlungsposition, ein Staatseinstieg würde die Anteile der Altaktionäre verwässern und ein "Weiter so" könne es aufgrund der schwer angeschlagenen Bilanz ohnehin nicht geben. Es bleibe dabei: Die Risiken würden überwiegen. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,587 EUR -0,89% (09.10.2020, 14:23)