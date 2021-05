Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwächeren Marktumfeld zähle die Aktie von thyssenkrupp am Donnerstag zu den stärksten Werten im MDAX. Mit einem Plus von knapp zwei Prozent nähere sich die Aktie wieder dem Nach-Corona-Hoch bei 12,03 Euro. Für Schwung würden dabei die starken Zahlen des Stahl-Wettbewerbers ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) sorgen.Eine signifikante Erholung der Nachfrage sowie steigende Preise hätten ArcelorMittal im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs beschert. Die Erwartungen der Analysten seien deutlich übertroffen worden. So sei das EBITDA auf 3,2 Milliarden Dollar gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitgeteilt habe. Das sei deutlich mehr als im Vorquartal und auch im Vorjahr gewesen, als der Konzern lediglich 967 Millionen Dollar erzielt habe. Analysten hätten hier lediglich knapp drei Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt.Unter dem Strich habe der Nettogewinn auf knapp 2,3 Milliarden Dollar zugelegt. Im Vorjahr habe noch ein Verlust von 1,1 Milliarden Dollar zu Buche gestanden, nachdem die Corona-Krise die Stahlindustrie erstmals mit voller Wucht getroffen habe. Inzwischen habe sich die Situation wieder deutlich aufgehellt. So seien die Stahllieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Der Umsatz habe von 14,8 auf rund 16,2 Milliarden Dollar zugenommen. Rückläufig sei hingegen die Stahlproduktion geblieben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link