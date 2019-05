Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,59 EUR -4,95% (17.05.2019, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,495 EUR -5,09% (17.05.2019, 10:51)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit der neuen Strategie stehe bei thyssenkrupp alles auf dem Prüfstand. Das Interesse von Kone an der Aufzugsparte habe die Aktie am Donnerstag bereits um rund 10% nach oben getrieben. Doch auch andere Teile des Konzerns würden Interesse bei der Konkurrenz wecken. Weitere Zusammenschlüsse und Verkäufe seien möglich.Bereits am Donnerstag sei bekannt geworden, dass Kone erneut an der Elevator-Sparte interessiert sein solle. Eine Übernahme könnte als Alternative zum Börsengang Sinn machen. Allerdings würden erneut Bedenken durch die Kartellwächter drohen. Es bleibe zudem offen, wie Kone den Kauf finanzieren würde. Möglich wäre ein Angebot aus Cash und Aktien, dann würde thyssenkrupp auch künftig von einer starken Entwicklung profitieren.Laut FAZ Woche wolle sich die Naval Group die Marinesparte anschauen. Der französische Staatskonzern sei bereits vor über zehn Jahren mit einem geplanten Zusammenschluss gescheitert. Doch nun gebe es auch politische Unterstützung, da Deutschland und Frankreich die Werften nach Airbus-Vorbild würden zusammenlegen wollen. "Wir werden uns mit dem Marinegeschäft von Thyssen-Krupp beschäftigen, wenn es zum Verkauf angeboten wird", zitiere die FAZ entsprechend aus dem Umfeld der Naval Group. Offiziell äußere sich der Konzern bislang aber nicht.Beim Anlagenbau-Geschäft Industrial Solutions sei derweil ein Zusammenschluss mit Linde möglich. Bereits vor zwei Jahren habe es laut Reuters Gespräche zwischen den Unternehmen gegeben, die aber ergebnislos geblieben seien. Nun könnten diese wieder aufgenommen werden.Beim Stahl werde ebenfalls nach einer Alternativlösung nach der gescheiterten Tata-Fusion gesucht. Eine Mehrheitsbeteiligung scheine hier nach den Bedenken der EU-Kommission aber wahrscheinlich.Nach dem Kurssprung am Mittwoch habe sich die Aktie von thyssenkrupp wieder von den Tiefs gelöst. Doch es könnte dauern, bis die Pläne für die einzelnen Sparten konkret würden. Offen bleibe zudem, was letztlich von thyssenkrupp übrig bleibe. Ein erneuter Rücksetzer scheine zunächst möglich.Da der Konzern langfristig deutlich mehr wert sein sollte als im aktuellen Börsenwert eingepreist, empfiehlt Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ein Kauflimit bei 11,20 Euro. (Analyse vom 17.05.2019)