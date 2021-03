Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,40 EUR -0,87% (02.03.2021, 09:12)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,415 EUR +2,33% (01.03.2021)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei thyssenkrupp würden sich die Schlagzeilen seit Wochen vor allem um die Stahlsparte drehen. Doch auch in den anderen Unternehmensbereichen gehe der Umbau weiter. Am Montag habe der Industriekonzern die Gründung einer neuen Sparte für den Karosseriebau bekannt gegeben. Das zeige: Es sei noch immer viel zu tun in Essen.Verschiedene Bereiche aus der bisherigen Business Unit System Engineering seien dazu zusammengefasst worden und würden nun als neue Geschäftseinheit thyssenkrupp Automotive Body Solutions firmieren. Das Ziel: Der Konzern wolle Kunden alles aus einer Hand anbieten und so alle Prozesse beschleunigen."Als ein eigenständiger Karosseriebauer können wir unternehmerischer und schneller am Markt agieren. Dabei kombinieren wir unsere Kompetenzen im klassischen Anlagenbau mit denen aus der Serienfertigung von Karosseriebauteilen", so der neue Sparten-CEO Falk Nüßle, der ergänzt habe: "Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt." Vor allem der Trend zur Elektromobilität spiele der Sparte, zu deren Kunden unter anderem Mercedes-AMG, BMW, Porsche oder Tesla zählen würden, in die Karten. Die gesamte Automotive-Sparte des Unternehmens habe im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 4,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.Spekulative Anleger setzen weiter darauf, dass die Trendwende gelingt - Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: