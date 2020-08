Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,626 EUR -10,70% (13.08.2020, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,534 EUR -11,10% (13.08.2020, 09:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der schwächelnde Konzern habe im dritten Quartal im Zuge der Corona-Krise tiefrote Zahlen geschrieben. Ohne das mittlerweile verkaufte Aufzuggeschäft habe thyssenkrupp in den Monaten April bis Juni einen Nettoverlust von 819 Mio. Euro verzeichnet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe das Minus bei 229 Mio. Euro gelegen. Der bereinigte operative Verlust (EBIT) habe im fortgeführten Geschäft 679 Mio. Euro betragen und habe sich im Vergleich zu den minus 13 Mio. Euro im Vorjahresquartal deutlich ausgeweitet. ThyssenKrupp habe operativ nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie von Analysten geschätzt.Wegen des corona-bedingten Einbruchs der Wirtschaft hätten alle Bereiche erheblich Federn lassen müssen. Insbesondere habe das für das Automobilzulieferer-Geschäft sowie die Stahlsparte und den Handel gegolten.Für das vierte Quartal sehe thyssenkrupp in fast allen Bereichen eine stabile Entwicklung oder eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal, nachdem die Kunden die Produktion wiederaufgenommen hätten. Eine mögliche Ausnahme sei allerdings das Stahlgeschäft. Dennoch rechne das Management mit einem bereinigten EBIT-Verlust der fortgeführten Aktivitäten im mittleren bis höheren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: