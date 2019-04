ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.04.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) charttechnisch unter die Lupe.Das Sprungbrett in Form der Tiefs bei gut 11 EUR habe die thyssenkrupp-Aktie zuletzt erwartungsgemäß genutzt. Die Ambitionen der Bullen würden durch die jüngste Candlestickkonstellation unterstrichen. So seien auf den zuvor auf Wochenbasis ausgeprägten "Hammer" ein Aufwärtsgap (12,36 EUR zu 12,47 EUR) sowie eine dynamische weiße Kerze gefolgt. In der Konsequenz entstehe mit einem nicht ganz idealtypischen "morning star" ein weiteres vielversprechendes Candlestickmuster. Der gestrige Sprung über die 38-Tage-Linie (akt. bei 12,82 EUR) sowie über den steilen, seit September 2018 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 12,99 EUR) würden für weitere Argumente auf der Habenseite sorgen. Per Saldo nehme die Bodenbildung des Papiers zunehmend Form an. Zu den freundlich zu interpretierenden Indikatoren (z. B. RSI, MACD) geselle sich bei wöchentlicher Berechnung ein frisches Einstiegssignal seitens des Trendfolgers. Das Tief vom 28. Dezember (14,84 EUR) definiere nun das nächste Anlaufziel, ehe die Kombination aus den Hochs bei rund 16,25 EUR und einem FibonacciRetracement (ebenfalls 16,25 EUR) in den Fokus rücke. Als Stopps auf der Unterseite seien die o. g. Glättungslinie bzw. die eingangs erwähnten Tiefs prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:13,175 EUR +2,29% (16.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:13,17 EUR +0,46% (17.04.2019, 08:42)