Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Lockdown habe Deutschland weiter voll im Griff. Von Lockerungen für die Wirtschaft sei nichts zu spüren. Doch die zyklischen Stahlwerte würden ihre Erholungsrally unbeirrt fortsetzen. Anleger würden weiter darauf setzen, dass die Konjunktur nach der Pandemie schnell wieder anziehe. thyssenkrupp wäre einer der großen Profiteure, die Aktie führe den MDAX am Dienstag an.Auf einer Investorenkonferenz habe thyssenkrupp angedeutet, dass die Stahlsparte in diesem Jahr operativ wieder profitabel werden könnte. Grund sei die ungebrochen positive Entwicklung der Stahlpreise in Europa. Das beflügle am Dienstag die gesamte Branche, auch die Papiere von Salzgitter, Klöckner & Co oder ArcelorMittal könnten zulegen.Die Margen am Stahlmarkt stünden nahe an einem Mehrjahreshoch, erkläre Deutsche Bank-Analyt Bastian Syngowitz. Er zweifle zwar, dass dies nachhaltig sei, 2021 glaube er aber an eine starke Erholung der Branche.Die Aktie von thyssenkrupp gehe seit Wochen durch die Decke. Doch die Zahlen für das abgelaufene Quartal würden wohl erneut desaströs ausfallen. Es bleibe deshalb ein Ritt auf der Rasierklinge. Die Stahlbranche brauche dringend eine Konjunkturerholung, auch die anderen Sparten des Konzerns würden unter der Coronakrise ächzen.Ein Investment bei thyssenkrupp ist ausnahmslos sehr risikobewussten Anlegern vorenthalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link