Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (07.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der massive Abverkauf an den Börsen treffe die Zykliker am Montag mit voller Wucht. Zu den stärksten Verlierern würden dabei heute die Stahlwerte zählen. Diese hätten sich zuletzt angesichts der hohen Stahlpreise noch gut gehalten. Inzwischen überwiege angesichts der Explosion der Energiepreise aber die Angst vor einer mangelnden Profitabilität.So sei etwa die Gewinnmarge für Elektrostahl massiv zurückgegangen. Bereits am Freitag habe der Bloomberg Intelligence EAF Steel Index gezeigt, dass die Profitabilität hier durch die Entwicklung in der Ukraine um 29 Prozent zurückgegangen sei. 85 Prozent habe der Index in der vergangenen Woche nachgegeben.Das Problem: Die Stahlpreise hätten zwar leicht zugelegt. Wegfallende Exporte aus der Ukraine und der Stopp der Lieferungen etwa von Severstal aus Russland würden hier für eine Verknappung des Angebots sorgen. Doch der Anstieg bei Gas- und Strompreisen werde dadurch angesichts des immer extremeren Anstiegs nicht kompensiert. Die Stahlherstellung sei sehr energieintensiv, das mache sich bemerkbar.Die immer neuen Rekorde beim Ölpreis würden die Gewinne belasten. Nachdem noch vergangene Woche viel auf die Stahlbranche als Profiteur der Entwicklung hingedeutet habe, drehe das Sentiment nun. Es sei derzeit schwer absehbar, wie es mit den Zyklikern weitergehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: