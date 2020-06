Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,468 EUR +6,73% (02.06.2020, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,536 EUR +5,08% (02.06.2020, 10:32)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Corona-Krise, miese Zahlen und die ohnehin schwache Bilanz hätten die Aktie von thyssenkrupp noch im Mai unter die 4,00-Euro-Marke gedrückt. Inzwischen notiere der MDAX-Titel wieder rund 50 Prozent höher. Anleger würden darauf setzen, dass der Konzern sinnvolle Lösungen für seine zahlreichen Problemsparten finde. Auch ein neuer Anlauf bei der Stahlfusion mit Tata scheine möglich.thyssenkrupp-Chefin Martina Merz habe zuletzt bereits betont, dass "alle Optionen" geprüft werden sollten. Ein Verkauf der Mehrheit, Investoren aus China oder eben auch ein neuer Anlauf bei der Tata-Fusion scheinen möglich. Die "Wirtschaftswoche" habe nun berichtet, dass auch Tata darüber nachdenke, die Pläne für den Zusammenschluss wieder aufleben zu lassen.Erst im vergangenen Jahr hätten beide Konzerne ihre Pläne nach langen Verhandlungen begraben müssen. Die EU-Kommission habe die Fusion untersagt, auch da thyssenkrupp und Tata nicht zu entsprechenden Zugeständnissen bereit gewesen seien. Da beide eigenständig kaum überlebensfähig seien, wachse nun aber der Druck. Um erfolgreich zu sein, müssten die Konzerne gewichtige Argumente vorbringen - einzelne Standorte könnten deshalb geopfert werden, um die Kommission gnädig zu stimmen.Anleger halten nach der Erholungsrally die Füße still, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Das Chance-Risiko-Verhältnis sei bei anderen Werten besser. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: