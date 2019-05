Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.05.2019/ac/a/d)



Nach dem 28%-igen Kurssprung am Freitag habe das Papier des Essener Konzerns bereits wieder rund 10% verloren. Heute habe thyssenkrupp nun die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Aufgrund der konjunkturellen Abkühlung sei der Industriekonzern dabei in die roten Zahlen gerutscht.Die Stahlsparte sei dabei allerdings noch als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert worden. Dies solle sich im laufenden dritten Quartal wieder ändern. Nach der kompletten strategischen Neuausrichtung werde die Sparte nun wieder eingegliedert. Das Problem: Auch die planmäßigen Abschreibungen, die derzeit ausgesetzt gewsen seien, würden dann wieder wirksam und würden sowohl das Ergebnis des ersten Halbjahres als auch das des Vorjahres nachträglich belasten. Die Jahresprognose sei bereits im Rahmen der Vorstellung der neuen Strategie am Freitag gesenkt worden.Nach dem Kursfeuerwerk am Freitag sei ein Rücksetzer zu erwarten gewesen. Die Zahlen könnten nun aber nicht überzeugen. Anleger sollten vor dem Kauf nun abwarten, wie der Markt auf den Verlust reagiere. Die thyssenkrupp-Aktie bleibe jedoch auf der Watchlist, denn die Bewertung sei auf dem aktuellen Niveau durchaus attraktiv, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2019)