Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,626 EUR +0,16% (06.08.2021, 10:04)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,64 EUR +0,16% (06.08.2021, 09:52)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (06.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau bei dem MDAX-Konzern laufe weiter auf Hochtouren. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit habe sich thyssenkrupp von einem nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereich getrennt und setzt die Verschlankung damit fort. Das Geschäftsfeld Tief-, Hafen- und Ingenieurbau gehe an die FMC Beteiligungs KG.Der künftige Eigentümer wolle in die Digitalisierung und Entwicklung bestehender und neuer Märkte investieren, habe thyssenkrupp mitgeteilt. thyssenkrupp Infrastructure beschäftige derzeit rund 480 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und habe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von circa 140 Mio. Euro erzielt. Mit dem Käufer sei eine Vereinbarung abgeschlossen worden, die Beschäftigungs- und Standortgarantien enthalte. FMC schreibe auf seiner Homepage: "Wir beteiligen uns an Unternehmen, die sich in besonderer Situation befinden. Dabei engagieren wir uns ohne spätere Verkaufsabsicht."Über die finanziellen Details der Transaktion hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen. Auch der Aufsichtsrat von thyssenkrupp müsse noch zustimmen.thyssenkrupp-Chefin Martina Merz baue den Konzern um und habe Unternehmensteile, die alleine nicht weiterentwickelt werden könnten, auf die Verkaufsliste gesetzt. In der vergangenen Woche habe thyssenkrupp bereits den Verkauf des deutlich größeren Geschäfts mit Maschinen und Anlagen für den Bergbau an das dänische Unternehmen FLSmidth mitgeteilt. Die Geschäftseinheit Mining Technologies, die unter anderem riesige Schaufelradbagger baue, habe derzeit rund 3.400 Beschäftigte und setze etwa 800 Mio. Euro im Jahr um.Vor den Zahlen in der kommenden Woche sollten Anleger weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)