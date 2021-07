Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die jüngste Erholung beim Industriekonzern thyssenkrupp habe im schwachen Marktumfeld am Donnerstag ein rasches Ende gefunden. Am Freitag würden die Vorzeichen nun zumindest wieder besser aussehen. Zudem gebe es Rückenwind von operativer Seite. Die Marinesparte habe sich endgültig einen Milliardenauftrag gesichert.Pläne für den Mega-Auftrag aus Norwegen und Deutschland habe es schon lange gegeben. Nun habe sich thyssenkrupp Marine Systems endgültig den Auftrag für den Bau sechs baugleicher U-Boote vom Typ 212 CD gesichert, die Verträge seien unterschrieben worden. Zwei Boote würden an die deutsche Marine gehen, vier nach Norwegen. Das Volumen betrage insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro.thyssenkrupp habe zudem einen Kooperationsvertrag mit dem norwegischen Partner Kongsberg geschlossen, um auch künftig viele Projekte gemeinsam zu entwickeln. 2023 solle derweil mit dem Bau des ersten U-Boots begonnen werden. Ab 2029 sei die Auslieferung geplant.Der Großauftrag für die Marinesparte sei von großer Bedeutung, sei allerdings erwartet worden. Entscheidend für die Kursentwicklung bleibe die Stahlsparte. Hier habe es zuletzt positive Signale gegeben. Eine nachhaltige Lösung stehe aber nach wie vor aus.Anleger warten deshalb weiter eine Beruhigung der Situation ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link