XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,195 EUR -1,45% (17.11.2021, 17:38)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (18.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Ende einer langen Leidenszeit der thyssenkrupp-Aktie hätten die Analysten an dieser Stelle dank eines klassischen Doppelbodens mehrfach konstruktiv begleitet. Die Rücksetzer seit den Verlaufshochs vom Frühjahr bei 12 EUR würden weitere nützliche Erkenntnisse bringen. So stehe unter dem Strich ein lehrbuchmäßiger Pullback an die Nackenzone der unteren Umkehr bei rund 8 EUR zu Buche. Da der Titel auf diesem Niveau im Juli und im Oktober jeweils ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet habe, werde zum einen der Pullback-Charakter und zum anderen der langfristige Gezeitenwandel bestätigt. Für ein weiteres Ausrufezeichen würde eine nachhaltige Rückeroberung der Glättungslinie der letzten 38 Monate (akt. bei 10,14 EUR) sorgen. Damit wäre nach Erachten der Analysten der Grundstein für einen Anlauf auf die Widerstandszone bei rund 12 EUR gelegt. Zusammen mit der 38,2%-Korrektur des letzten Baisseimpulses seit 2017 (12,37 EUR) sowie dem Kursziel aus dem oben genannten Doppelboden entstehe hier sogar ein wichtiges Anlaufbündel. Gelinge der Sprung über diese Hürden, würden sich die charttechnischen Perspektiven weiter verbessern.Als kurzfristigen Stopp-Loss oder als strategische Absicherung können Anleger*innen das Augusthoch (9,56 EUR) bzw. die angeführte Schlüsselzone bei 8 EUR heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.11.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:10,735 EUR +6,34% (18.11.2021, 08:51)