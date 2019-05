Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.05.2019/ac/a/d)



Mit einem satten Aufschlag von 28% sei das Papier des Essener DAX-Konzerns am Freitag aus dem Handel gegangen. Schon am Morgen hätten Gerüchte den Kurs nach oben angetrieben. Am Mittag sei dann die Bestätigung per Ad-hoc-Mitteilung gekommen: Die Fusion mit Tata und die Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile sei abgesagt. Stattdessen solle die Aufzugssparte an die Börse gebracht werden.Am Donnerstag sei der Aktienkurs von thyssenkrupp noch auf ein 15-Jahres-Tief gefallen. Schätzungen zufolge sei allein die Aufzugssparte doppelt so viel wert wie die gesamte aktuelle Marktkapitalisierung von thyssenkrupp. Die absehbar schwierige Stahlfusion mit Tata und die ursprünglich geplante Aufspaltung hätten auf dem Kurs gelastet. Kein Wunder also, dass Anleger nach den Neuigkeiten am Freitag in Kauflaune geraten seien.Technisch sehe die thyssenkrupp-Aktie jetzt vielversprechend aus. Früher oder später dürften jedoch erste Gewinnmitnahmen durch Trader einsetzen. Anleger könnten bei Rücksetzern eine kleine Long-Position wagen, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)