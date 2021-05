Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,54 EUR 0,00% (26.05.2021, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,542 EUR -0,48% (26.05.2021, 16:11)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (26.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stahlindustrie stehe vor der großen Herausforderung, den Wandel zur Klimaneutralität zu schaffen. Um den Weg für "grünen Stahl" zu bereiten, müsse allerdings zunächst einmal viel Geld investiert werden. thyssenkrupp habe die Zeichen der Zeit dennoch erkannt, doch auch die Konkurrenz schlafe nicht.Am Mittwoch sei thyssenkrupp Steel Gastgeber des "Transformationsforum Stahl", auf dem mit Politikern über den Umstieg auf "grünen Stahl" diskutiert werde. "Wir können und wollen einen massiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber wir brauchen jetzt die richtigen Maßnahmen und Instrumente zur Begleitung der neuen Klimaschutzgesetzgebung", habe thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg dazu gesagt.Klar sei aber auch, dass die ohnehin angeschlagene Branche finanziell vor massive Herausforderungen gestellt werde. "Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht dürften wir die Transformation unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht starten", so Osburg. Da der Stahl aber die Chance auf massive CO2-Einsparungen biete, müsse die Politik entsprechende Maßnahmen ergreifen. Entscheidend seien etwa fairer Wettbewerb ohne Billigimporte, eine Stärkung der Nachfrage nach "grünem Stahl" oder die Sicherung wettbewerbsfähiger Preise.Derweil bleibe aber auch die Konkurrenz nicht untätig. So wolle etwa das schwedische Start-Up H2GS bis 2030 fünf Millionen Tonnen fossilfreien Stahl produzieren. Dazu sei nun auch der Autobauer Daimler eingestiegen, der die Lieferkette ebenfalls CO2-neutral gestalten wolle. Dass der DAX-Konzern nach Schweden blicke, sei laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer äußerst ernst zu nehmen. Er spreche von einem "Wachrütteln für thyssenkrupp".Spekulative Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)Mit Material von dpa-AFX