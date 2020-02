Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,164 EUR -0,93% (27.02.2020, 17:35)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Entscheidung sei gefallen: Der Aufsichtsrat des Essener Konzerns habe den Verkauf der lukrativen Aufzugssparte besiegelt. Den Zuschlag bekomme das Bieterkonsortium um die Finanzinvestoren Advent und Cinven sowie die RAG-Stiftung. Mit 17,2 Mrd. Euro werde thyssenkrupp Elevator bewertet. thyssenkrupp habe mit den Bietern zudem vereinbart, sich mit 1,25 Mrd. Euro an der Aufzugssparte rückzubeteiligen. Die zufließenden Mittel sollten ansonsten im Unternehmen verbleiben.Es gebe auch bereits konkrete Pläne zur Verwendung. Sie sollten in notwendigem Umfang zur Entschuldung und zur Senkung der Strukturkosten genutzt werden. Außerdem sollten die Mittel zur Weiterentwicklung der verbleibenden Geschäfte und des Portfolios eingesetzt werden. In der Summe solle der Free Cashflow vor M&A innerhalb der nächsten zwei Jahre auf einen positiven Wert gesteigert werden, heiße es in der Mitteilung der thyssenkrupp AG.Die Stärkung der Bilanz und die Sanierung der maroden Stahlhütten seien die dringlichsten Aufgaben des deutschen Traditionskonzerns. Nun fließe etwas mehr Geld in die Kassen als gedacht, dennoch bleibe offen, ob der Turnaround gelinge. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben. Eine Neubewertung stehe nun jedoch bevor, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:9,65 EUR -0,52% (27.02.2020, 21:59)