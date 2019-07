Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei thyssenkrupp gebe es nach wie vor viele Brandherde. Offen bleibe vor allem, wie es mit der zyklischen Stahlsparte weitergehe. Sinkende Stahlpreise hätten dem Konzern in der Vergangenheit bereits häufig die Bilanz verhagelt. Schnelle Besserung sei auch in der aktuell schwierigen Phase nicht in Sicht - ein Experte befürchte sogar Schlimmeres."Die Stahlkonjunktur läuft in Deutschland nicht so gut, wie man das erwartet hat", so Roland Döhrn vom Essener Wirtschaftsforschungsinstituts RWI zur "Deutschen Presse-Agentur". Schlimmer: Seiner Meinung nach sei der Abschwung keine Folge der steigenden Importe nach Europa. "Mir scheint eher das Problem zu sein, dass die großen Stahlverwender Automobilbau und Maschinenbau schwächeln", habe Döhrn gesagt.Vor allem die wichtige Autoindustrie könnte künftig noch mehr Kopfzerbrechen bereiten. Durch den Megatrend Elektromobilität könnten Teile der Autoproduktion ins Ausland verlagert werden. Stahl dorthin zu liefern sei nicht zielführend. "Deshalb könnte es für die Stahlhersteller in Deutschland ungemütlich werden", so Döhrn.Mutige setzen weiter auf die Trendwende und lassen die Gewinne von über zehn Prozent laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: