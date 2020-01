Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,895 EUR -1,04% (15.01.2020, 14:41)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,90 EUR -0,87% (15.01.2020, 14:30)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Verkauf der Aufzugssparte bestimme beim Essener Konzern seit Monaten die Schlagzeilen. Aber auch in den anderen Bereichen tue sich einiges. Einen herben Rückschlag habe nun die Marinesparte hinnehmen müssen. Beim größten Marineauftrag in der Geschichte der Bundeswehr sei der einstige Hoflieferant leer ausgegangen. Die Folgen dürften gravierend sein.5,3 Mrd. Euro schwer sei der Auftrag für vier neue Marinekampfschiffe "MKS 180". Gewinner der Ausschreibung sei die niederländische Damen-Werft. thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kooperation mit German Naval Yards seien dagegen nicht zum Zug gekommen. Es sei durchaus eine Überraschung, dass die deutschen Bewerber ausgerechnet beim Vorzeigeauftrag "MKS 180" leer ausgegangen seien.thyssenkrupp müsse darauf nun entsprechend reagieren. Auf dem internationalen Markt dürften die Aussichten nicht gerade steigen, wenn nicht einmal die Bundeswehr auf die deutschen Werften zurückgreife. Zudem dürfte die Auslastung, die zwar aktuell noch gesichert sei, mittelfristig nicht mehr gewährleistet sein. Rund 1.000 Arbeitsplätze seien nun gefährdet, so Personalvorstand Oliver Burkhard auf Twitter. Ein kompletter Ausstieg des Konzerns aus dem Bau von Überwasserschiffen sei nun möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: