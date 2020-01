Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,05 EUR -1,21% (27.01.2020, 11:46)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Verkauf der lukrativen Aufzugssparte bestimme beim Essener Konzern die Schlagzeilen. Dieser sei aber nur die Spitze des Eisbergs. Mit dem frischen Geld, das in die Kassen gespült werden solle, fange der Umbau des deutschen Traditionskonzerns erst richtig an. So stehe auch der Großanlagenbau zur Disposition. Interessenten solle es mehrere geben.Laut Reuters könnte der Verkaufsprozess für den Großanlagenbau noch in diesem Monat, spätestens aber im Februar beginnen. In der Sparte würden u.a. Zement-, Düngemittel- und Chemieanlagen gebaut. Möglich sollten sowohl ein einzelner Verkauf der Bereiche als auch Minderheitsbeteiligungen für die Bieter sein. Als Interessenten würden laut Reuters die schwedische Sandvik, die dänische FLSmidth sowie zwei Unternehmen aus China gelten. Zuletzt habe der schwächelnde Großanlagenbau einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro erzielt, habe dabei aber einen Verlust von 145 Mio. Euro eingefahren. Es sei deshalb eher mit niedrigen Geboten zu rechnen.Eine Trennung vom Anlagenbau sei angesichts der anhaltenden Schwäche nachvollziehbar. Für die Restrukturierung bleibe jedoch der Verkauf der Aufzüge entscheidend. Dieser könnte rund 15 Mrd. Euro in die Kassen spülen, mit denen die hohen Schulden und Pensionsverpflichtungen getilgt und die verbleibenden Geschäfte wieder auf Vordermann gebracht werden müssten. Der Druck auf thyssenkrupp bleibe hoch. Doch wenn der Umbau gelinge, erscheine die Bewertung attraktiv. Die thyssenkrupp-Aktie sei für nur spekulative Anleger geeignet, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,075 EUR -2,12% (27.01.2020, 11:32)