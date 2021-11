Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (18.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Essener Konzern erwarte nach einer deutlichen Verbesserung im vergangenen Geschäftsjahr auch für 2021/22 einen Gewinnsprung. Der Jahresüberschuss solle mindestens 1 Mrd. Euro erreichen. "Nach gut zwei Jahren intensiver Transformation können wir heute sagen: Die Trendwende ist erkennbar, es geht in die richtige Richtung bei ThyssenKrupp", habe die Konzernchefin Martina Merz am Donnerstag gesagt. "Große Herausforderungen" sehe sie weiterhin im derzeit herrschenden Halbleitermangel und Engpässen bei weiteren Vorprodukten sowie der Corona-Krise.thyssenkrupp habe im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Im vierten Quartal habe das Unternehmen Umsatz und Gewinn gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal deutlich steigern und die Prognosen des Marktes ebenfalls übertreffen können. Wegen des Verlusts im gesamten Geschäftsjahr wolle thyssenkrupp allerdings auf eine Dividende verzichten.Zudem wolle der Stahl- und Industriekonzern von der starken Nachfrage nach grünen Wasserstoff profitieren und habe dabei Potenzial in seiner Gesellschaft Uhde Chlorine Engineers ausgemacht. Dabei plane das Management aktuell bevorzugt mit einem Börsengang, habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Es würden außerdem Optionen geprüft, wie das Wasserstoffgeschäft bestmöglich weiterentwickelt werden könne. In jedem Falle würde thyssenkrupp eine Mehrheit am Geschäft behalten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link