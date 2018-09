Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Essener Konzern gerate immer mehr unter Druck. Das Führungschaos suche seinesgleichen, in der Öffentlichkeit gebe thyssenkrupp mittlerweile ein blamables Bild ab. Das Problem: Da die Eigentümer augenscheinlich selbst nicht wissen würden, in welche Richtung sich der Stahl- und Industriekonzern bewegen solle, falle die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef sehr schwer.Grundsätzlich sei die Bewertung von thyssenkrupp attraktiv. Alleine das Aufzugsgeschäft sollte mehr wert sein als das Konglomerat in seiner jetzigen Form. Neueinsteiger sollte dennoch einen Bogen um die thyssenkrupp-Aktie machen. Das Führungschaos sei nicht mehr nachvollziehbar und schrecke Investoren ab. Es dürfte auch zu lange dauern, um das Vertrauen zurückzugewinnen und eine zukunftsfähige Strategie auszuarbeiten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2018)