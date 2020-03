Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (31.03.2020/ac/a/d)



Der breite Abverkauf an den Börsen habe auch die Aktien von thyssenkrupp und Rheinmetall zuletzt mit voller Wucht getroffen. Die beiden Mischkonzerne würden vor allem unter ihren zyklischen Sparten wie dem Autozuliefergeschäft leiden. Zumindest im Bereich Rüstung habe die Corona-Krise aber wohl nur geringe Auswirkungen. Gute Nachrichten seien nun zudem von der Bundesregierung gekommen.Wirtschaftsminister Peter Altmaier habe dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags laut der "Deutschen Presse-Agentur" in einem Schreiben mitgeteilt, dass der Bundessicherheitsrat grünes Licht für zahlreiche Rüstungsexporte gegeben habe. So dürfe unter anderem thyssenkrupp Marine Systems ein U-Boot an Ägypten und vier Kriegsschiffe an Israel liefern. Rheinmetall könne Munition und Zünder im Wert von 179 Millionen Euro nach Katar exportieren.Vor allem die Lieferungen an Ägypten sei umstritten. Zum einen wegen der schwierigen Menschenrechtslage dort, zum anderen wegen der ägyptischen Beteiligung an der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition im Jemen. Unter anderem wegen dieses Kriegs habe die Bundesregierung einen Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien verhängt.