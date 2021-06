Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,746 EUR -0,20% (09.06.2021, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,758 EUR -0,33% (09.06.2021, 13:57)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (09.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Der Essener Konzern habe im zweitenQuartal 2020/21 die positive Entwicklung weiter fortsetzen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe thyssenkrupp neben der Erholung des wirtschaftlichen Umfeldes von den Früchten seiner eigenen Performancesteigerungen profitiert. Trotz der bestehenden Unsicherheiten über dieweitere Entwicklung sei der Ausblick für das Gesamtjahr bereits zum zweiten Mal angehoben worden. Außerden habe sich der Verkauf der Aufzugsparte positiv ausgewirkt. Die dadurch eingenommenen Mittel seien zur Stärkung der Bilanz und der verbleibenden Geschäftsbereiche genutzt worden. Die verbesserten Perspektiven im Stahlbereich würden die Optionen zur Lösung der Zukunft des Stahlgeschäftes erhöhen. Positiv seien zudem die weiteren Erfolge bei der Steigerung der Performance im Gesamtkonzern zu bewerten, die durchaus Hoffnung auf einen Fortbestand dieser Entwicklung machen.Angesichts der erfreulichen Meldungen bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 14 Euro. (Analyse vom 09.06.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: