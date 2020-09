Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,078 EUR -1,27% (10.09.2020, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,042 EUR -1,69% (10.09.2020, 10:00)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Ein Ende der schweren Krise von thyssenkrupp sei weiter nicht in Sicht. Nach wie vor sei der Konzern auf der Suche nach einer Lösung für seine Stahlsparte. Als favorisierte Option gelte seit Monaten die Fusion mit dem Konkurrenten Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200). Doch dessen Chef Heinz Jörg Fuhrmann habe den Ambitionen nun erneut eine Abfuhr erteilt.Im Gespräch mit Reuters habe Fuhrmann einmal mehr betont, dass er zwar einer Zusammenarbeit grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber stehe, wenn sie Salzgitter perspektivische Vorteile brächte. "Das sehe ich jetzt bei der Deutschen Stahl AG nicht", habe Fuhrmann aber eingeschränkt. "Wir sehen aktuell kein Szenario, das unsere Situation im Vergleich zur Eigenständigkeit verbessern würde."In einer eigenen Krise Zusammenschlüsse als Allheilmittel zu suchen, sei nachvollziehbar, so Fuhrmann zu Reuters. Seiner Ansicht nach wäre dies aber der falsche Ansatz. "Es ist zu oberflächlich und zu kurz gedacht." Zudem stehe Salzgitter trotz Coronakrise unter keinerlei Druck für kurzfristigen Aktionismus.Hinzu kämen unterschiedliche Ansichten für eine erfolgreiche Zukunft. Fuhrmann habe gesagt, er habe den Eindruck, dass die Unterstützer einer Fusion "ein deutsches, pures Stahlunternehmen" sehen möchten. Das stehe aber in einem diametralen Widerspruch zu den Interessen Salzgitters. Auf dem Weltmarkt sei selbst ein deutscher Champion als reiner Stahlkonzern zu klein, um mithalten zu können.Da die Stahlbranche aber weiter unter Druck steht, bleibt DER AKTIONÄR dabei: Anleger sollten bei beiden Aktien vorerst weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link