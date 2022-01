Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,48 EUR +1,80% (10.01.2022, 11:53)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,42 EUR +1,76% (10.01.2022, 11:37)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (10.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Erholung bei thyssenkrupp setze sich auch zu Wochenbeginn fort. Eine optimistische Analystenstudie verleihe dem MDAX -Titel Schwung. Zudem profitiere der Industriekonzern nach wie vor davon, dass Zykliker angesichts der Hoffnung auf milde Corona-Verläufe bei der Omikron-Variante und ein mögliches Ende der Pandemie gefragt seien.Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank empfehle thyssenkrupp vor den Zahlen zum ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2020/21 weiter zum Kauf. Den fairen Wert der Aktie taxiere er auf 18 Euro und damit mehr als 70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Im Vergleich zum Vorquartal rechne der Experte bei thyssenkrupp mit Verbesserungen - trotz der anhaltenden Schwäche im Bereich Automobile. Als Grund nenne er vor allem höhere Beiträge des Stahlgeschäfts nach der Wartungspause im vierten Geschäftsquartal.Spekulative Anleger setzen darauf, dass die Aktie schnell in Richtung der 12-Euro-Marke steigt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link