Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (25.11.2019/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Jahresbilanz von thyssenkrupp habe keine großen Überraschungen gebracht. In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld hätten Umsatz und Auftragseingang um jeweils 1% auf 42 Mrd. Euro zugelegt. Das bereinigte EBIT sei währenddessen erwartungsgemäß deutlich, von 1,4 auf 0,8 Mrd. Euro zurückgegangen. Nicht gut angekommen an der Börse sei allerdings die Prognose des Unternehmens, die für das laufende Jahr noch keine Besserung beim operativen Ergebnis vorsehe. Die thyssenkrupp-Aktie habe darauf mit einem zweistelligen Kursverlust reagiert.thyssenkrupp habe zudem die Dividende gestrichen und eine Verschärfung des Sanierungskurses eingeleitet. Dazu gehöre auch ein (Teil-)Verkauf der Aufzugssparte, über den aktuellen Verlautbarungen zufolge im ersten Quartal nächsten Jahres entschieden werde. In anderen Bereichen sollten die Profitabilität durch Kostenkürzungen verbessert und teilweise Partner eingebunden werden.Die harsche Kursreaktion auf die Zahlen habe die Experten etwas überrascht, denn angesichts der Wirtschaftslage sei nicht unbedingt mehr zu erwarten gewesen - zumal das neue Management das Unternehmen auf harte Schnitte einschwören müsse. Fortschritte beim Umbau würden für die Experten der wichtigste Treiber bleiben, und diesbezüglich sähen sie unverändert Chancen für eine Neubewertung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: