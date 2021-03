Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei über Nacht am 38,2% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses abgeprallt und sei wieder über die 14.000-Punkte-Marke gesprungen. Der deutsche Leitindex versuche erneut, über die obere Begrenzung der Overbalance-Struktur bei 14.060 Punkten auszubrechen. Händler sollten im Hinterkopf behalten, dass dies ein wichtiger kurzfristiger Widerstand sei, da er zusätzlich durch das 23,6% Retracement und frühere Kursreaktionen verstärkt werde. Der DAX habe diese Zone kurz nach der Eröffnung des Futures-Marktes nach dem Wochenende getestet, habe aber nicht darüber ausbrechen können. Diesmal sei dem Index jedoch tatsächlich der Sprung über die Zone gelungen. Darüber hinaus sei in letzter Zeit eine Reihe höherer Tiefs ausgebildet worden. Wenn es dem Index also gelinge, sich länger über 14.060 Punkten zu halten, könnte er auf einem guten Weg sein, die Allzeithochs bei etwa 14.200 Punkten erneut zu testen.



Unternehmensnachrichten:



Während die europäischen Aktienmärkte im Allgemeinen höher notieren würden, gebe es einige Aktien, die deutliche Rückgänge verbuchen würden. Die sogenannten "Pandemie-Gewinner" würden zu den schlechtesten Performern des heutigen Tages gehören: HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) falle um 6%, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) verliere 3% und Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) notiere 2% niedriger.



Martina Merz, die Chefin von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), habe gesagt, dass die Stahlsparte des Unternehmens Anstrengungen unternehmen müsse, um die Kosten zu senken, um von der Konzernfinanzierung unabhängig zu werden. Die Gespräche zwischen thyssenkrupp und Liberty Steel über den Verkauf der Stahleinheit seien in der vergangenen Woche gescheitert, da die beiden Unternehmen keine Einigung über den Wert und die Finanzierung der Übernahme hätten erzielen können. Wenn die Stahlsparte profitabel und finanziell unabhängig werde, könnte dies thyssenkrupp helfen, einen anderen Käufer zu finden oder das Listing der Sparte zu erleichtern. (08.03.2021/ac/a/m)





Der Ausverkauf in Asien und bei den US-Futures sei durch den unterdurchschnittlichen Tech-Sektor getrieben worden und könnte die Outperformance der europäischen Aktien erklären, da der Tech-Sektor eine geringere Rolle in der europäischen Wirtschaft spiele. Ein Blick auf die US-Futures zeige, dass alle drei großen US-Indices nachgeben würden, wobei die NASDAQ-Futures um über 1,5% fallen würden.