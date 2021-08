Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,304 EUR -7,13% (11.08.2021, 11:01)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,268 EUR -7,21% (11.08.2021, 10:46)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (11.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Konzernumsatz sei in Q3 um 51% auf EUR 8,7 Mrd. gestiegen und das um Sonderbelastungen bereinigte EBIT habe von EUR -693 Mio. auf EUR 266 gedreht werden können. Damit seien die Markterwartungen von EUR 8,75 Mrd. bzw. EUR 260 Mio. im Wesentlichen erreicht worden. Der Nettogewinn habe, auch dank der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von EUR 75 Mio., EUR 125 Mio. betragen. Im Vergleichsquartal habe noch ein Verlust von EUR 678 Mio. zu Buche gestanden.Der Konzern habe kürzlich den Verkauf der Geschäftsbereiche "Mining Technologies" an FLSmidth und "Infrastructure" an FMC Beteiligungs KG. Für das Edelstahlwerk in Terni befinde man sich laut Firmenangaben in fortgeführten Gesprächen mit Interessenten.Für das Geschäftsjahr 2020/21 sei die Jahresprognose ergebnisseitig bestätigt, jedoch die Cash Flow Erwartung gedämpft worden. Der Umsatz solle weiterhin im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen und das bereinigte EBIT solle einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag erreichen (die aktuelle Konsensschätzung liege bei EUR 648 Mio.). Für den Nettoverlust (inkl. Restrukturierungskosten) gehe das Management von bis zu einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag aus. Die Prognose für den freien Cash Flow vor M&A sei auf eine Spanne von EUR -1,2 Mrd. bis EUR -1.5 Mrd. nach unten revidiert worden. Damit liege man etwas unter dem Konsens von EUR -1,1 Mrd. Zuvor sei eine Größenordnung von rund EUR -1 Mrd. in Aussicht gestellt worden. Als Treiber seien neben dem Umsatzwachstum vor allem steigende Rohstoffpreise und verlangsamte Komponentenabrufe aus der Automobilindustrie (aufgrund der Knappheit bei Halbleitern) identifiziert worden, die sich in einem höheren Netto-Umlaufvermögen manifestieren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity