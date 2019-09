Mit Material von dap-AFX



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Beim Industriekonzern thyssenkrupp sei es zum Bruch zwischen Aufsichtsratsspitze und Vorstandsvorsitz gekommen. Konzernchef Guido Kerkhoff solle nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte den ehemaligen DAX-Konzern nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder verlassen. Chefkontrolleurin Merz wolle selbst Interimschefin werden.Der Personalausschuss des Aufsichtsrats habe dem Aufsichtsrat empfohlen, mit Kerkhoff "Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen", habe thyssenkrupp am Dienstagabend überraschend mitgeteilt. Aufsichtsratschefin Martina Merz solle für maximal zwölf Monate als Vorstandschefin übernehmen.Gründe für den ungewöhnlichen Schritt seien zunächst nicht genannt worden. Dem Vernehmen habe es zuletzt auch unterschiedliche strategische Vorstellungen gegeben. Das Aufsichtsratspräsidium habe sich neue Führungskräfte gewünscht, habe es geheißes. In der Mitteilung der thyssen AG habe es geheißen: Die im Mai 2019 angekündigte und vom Aufsichtsrat einstimmig beschlossene Neuausrichtung des Konzerns werde konsequent fortgesetzt.Kerkhoff stehe erst seit Mitte Juli 2018 an der Spitze des Industriekonzerns. Er habe eigentlich einen Vertrag bis 30. September 2023 gehabt. Der einstige langjährige Finanzvorstand Kerkhoff sollte thyssenkrupp nach dem turbulenten Abgang des früheren Vorstandsvorsitzenden Heinrich Hiesinger wieder stabilisieren. Hiesinger habe nach Differenzen mit Investoren die Brocken hingeworfen.Weiter habe das Präsidium des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat empfohlen, den früheren Siemens-Manager Siegfried Russwurm nach Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Martina Merz interimistisch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. Russwurm sei während der Turbulenzen im vergangenen Sommer nach Medienberichten auch als Nachfolgekandidat von Hiesinger gehandelt worden. Der Aufsichtsrat werde "zeitnah" in einer außerordentlichen Sitzung über die Empfehlungen des Präsidiums und des Personalausschusses beraten, habe es weiter geheißen. Präsidium und Personalausschuss des Aufsichtsrats seien identisch besetzt - beiden Gremien sitze Martina Merz selbst vor.Um Geld in die leeren Kassen zu bekommen, habe Kerkhoff den Börsengang oder einen Verkauf der profitablen Aufzugssparte geplant. Ihr Wert werde von Analysten deutlich höher eingeschätzt als der des gesamten Konzerns mit seinen weltweit rund 160.000 Mitarbeitern.Die zuletzt bereits unruhigen Zeiten für Anleger dürften kurzfristig noch unruhiger werden. Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel kommen, wolle der Konzern seine Neuausrichtung unter dem Motto "Performance first, flexibles Portfolio und effiziente Organisation" weiter vorantreiben. Man dürfe gespannt sein, wie die Großaktionäre auf die neue Personalie reagieren würden.Investierte Anleger bewahren aber vorerst Ruhe und bleiben dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2019)