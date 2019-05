Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,50 EUR -2,34% (23.05.2019, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,445 EUR -3,11% (23.05.2019, 13:03)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (23.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der radikale Strategiewechsel bestimme bei thyssenkrupp weiter die Schlagzeilen. Durch die Abspaltung der Aufzugsparte sollten verborgene Werte gehoben werden. Allerdings müsse sich der Konzern auch künftig mit dem volatilen Stahlgeschäft herumschlagen, das eigentlich per Fusion abgespalten werden sollte. Die jüngste Entwicklung sei besorgniserregend.In der jüngeren Vergangenheit habe die Stahlsparte thyssenkrupp mehrfach die Bilanz gerettet. Doch zuletzt habe der Trend bereits wieder nach unten gezeigt. Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft würden auf die Stimmung drücken und die Stahlpreise unter Druck bringen. Ohne Konsolidierung - durch die Tata-Fusion habe thyssenkrupp hier selbst vorangehen wollen - sei Besserung vorerst nicht in Sicht.Die Kurse der Wettbewerber würden Bände sprechen. Die Aktie des Weltmarktführers ArcelorMittal habe sich auch Jahressicht mehr als halbiert. In den vergangenen Wochen habe sich diese Talfahrt nun noch einmal beschleunigt. An 21 der vergangenen 24 Handelstage habe die Aktie einen Verlust hinnehmen müssen - das Minus seit Mitte April betrage 32 Prozent.Doch nicht nur ArcelorMittal kämpfe mit Problemen. Auch beim deutschen Wettbewerber Salzgitter oder dem Stahlhändler Klöckner & Co zeige der Aktienkurs seit Längerem nur nach unten. Noch dramatischer sei die Situation bei British Steel. Das Brexit-Opfer habe am Mittwoch Insolvenz anmelden müssen. Neben dem EU-Ausstieg Großbritanniens hätten auch die schwache Nachfrage und hohe Rohstoffpreise für die Pleite gesorgt.Mutige Anleger setzen ein Kauflimit bei 11,20 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link