Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,38 EUR +2,84% (21.10.2019, 15:15)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Keine Frage, mit einem Eigenkapital von nur noch 2,5 Mrd. Euro zum 30. Juni 2019 stehe thyssenkrupp mit dem Rücken zur Wand. Die Eigenkapitalquote belaufe sich bei einer Bilanzsumme von 36,3 Mrd. Euro auf nur noch 6,9% und die Nettofinanzverschuldung liege bei 5,1 Mrd. Euro. Und die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden deutliche Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung hinterlassen. Während der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 mit 31,2 Mrd. Euro (+1%) nahezu stagniert habe, habe sich der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern um 64% auf 0,4 Mrd. Euro reduziert. Die EBIT-Marge sei damit binnen Jahresfrist von 3,6% auf ganz magere 1,3% abgesackt.Und dennoch könnte das Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 8,2 Mrd. Euro unterbewertet sein. Nach dem Rauswurf von CEO Kerkhoff werde auf Druck der Investoren der Versuch noch stärker forciert, Werte zu heben, um die Bilanz zu verbessern und die Kursentwicklung zu drehen. Im Zentrum stehe insbesondere ein IPO oder Verkauf der Aufzugssparte, die mit einem Umsatz von 5,8 Mrd. Euro und einem EBIT von 0,6 Mrd. Euro (9M 2018/19) die Ertragsperle des Konzerns sei. Aktuellen Meldungen zufolge gebe es ein reges Kaufinteresse von Konkurrenten und Finanzinvestoren.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" setzen darauf, dass thyssenkrupp der große Befreiungsschlag gelingt, und haben im Musterdepot eine erste Position aufgebaut. Das Kursziel für die thyssenkrupp-Aktie laute 17,50 Euro. (Ausgabe 41 vom 19.10.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:13,38 EUR +2,96% (21.10.2019, 15:00)