Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,67 EUR +2,50% (10.05.2021, 17:38)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,555 EUR +0,17% (11.05.2021, 08:44)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (11.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp habe in Q2 die Marktschätzungen sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig übertreffen können und die Jahresziele angehoben.thyssenkrupp habe in Q2 2020/21 einen Umsatz von knapp EUR 8,6 Mrd. generiert und damit etwas über der Markterwartung von ca. EUR 8,2 Mrd. gelegen. Gegenüber dem Vergleichsquartal (fortgeführte Aktivitäten) habe der Zuwachs 4% betragen. Betrachte man das erste Halbjahr gesamthaft, sei der Umsatz stabil geblieben. Nach einem Verlust von EUR -279 Mio. in Q2 2019/20 habe das bereinigte EBIT signifikant auf EUR 220 Mio. gedreht werden können. Die Markterwartung von EUR 170 Mio. sei damit deutlich übertroffen worden. Die Verbesserung der Finanzzahlen habe sich über fast alle Unternehmensbereiche erstreckt. Exemplarisch hätten z.B. die Division Material Services von den gestiegenen Walz- und Edelstahlpreisen profitieren können, während bei Steel Europe neben den positiven Preis- und Produktmixeffekten die höhere Auslastung und die Restrukturierungmaßnahmen gegriffen hätten. Der Bereich Automotive Technology habe starke Nachfrage aus China verzeichnet. Das Wachstum sei allerdings von den Engpässen bei Halbleiterprodukten gebremst worden, welches zu Anpassungen in den Produktionsplänen der Autohersteller führe.Für das Geschäftsjahr 2020/21 habe sich der Vorstand optimistischer gezeigt und habe, auch vor dem Hintergrund des in H1 um 10% auf EUR 16,5 Mrd. gestiegenen Auftragseingangs, die Prognosen angehoben.Das Umsatzwachstum solle nun im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen (bisher: hoher einstelliger Prozentbereich) und das bereinigte EBIT solle einen mittleren dreistelligen Millionen Betrag erreichen (bisher: nahezu ausgeglichenes Ergebnis). Der Jahresfehlbetrag inklusive Restrukturierungskosten solle bis zu einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag betragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.