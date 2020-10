Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,148 EUR +10,95% (16.10.2020, 08:47)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,162 EUR (15.10.2020)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Für Aufsehen habe am Donnerstagabend ein Medienbericht gesorgt, dass thyssenkrupp noch heute ein Angebot für die komplette Stahlsparte bekommen könnte. Der Konzern würde sich damit von dem zyklischen und derzeit verlustbringenden Geschäft trennen und könnte die Bilanz bereinigen. Die Aktie springe deshalb auch an. Doch es gebe auch viele Fragezeichen.So sei nach dem Spiegel-Bericht noch völlig offen, was der potenzielle Käufer Liberty Steel für Preisvorstellungen habe. Die Verhandlungsposition von thyssenkrupp sei nicht gerade gut, was auf den Preis drücken könnte. Hinzu komme die große Frage, wie die Arbeitnehmervertreter zu einem möglichen Deal stünden. Traditionell hätten diese bei thyssenkrupp eine hohe Bedeutung - ein Verkauf dürfte ohne Zustimmung von IG Metall und Co nicht von statten gehen.Doch selbst wenn der Verkauf zu einem angemessenen Preis erfolge, bleibe offen, für was thyssenkrupp künftig stehen wolle. Mit der Stahlsparte würde der Konzern sich von seinen Wurzeln trennen. Es drohe eine Identitätssuche, zumal auch verbleibende Geschäfte wie die Autokomponentensparte oder das Werftengeschäft schwache Zahlen liefern und zur Disposition stehen würden. Ob der Werkstoffhandel und die Industriekomponenten alleine die Zukunft des einstigen Konglomerats sein sollten, erscheine zumindest zweifelhaft.Wer langfristig orientiert ist, sollte dagegen Details abwarten, denn es bleiben noch viele Fragen offen - und die Risiken hoch, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: