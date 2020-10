Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,011 EUR +3,40% (05.10.2020, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,012 EUR +2,35% (05.10.2020, 09:52)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach schwarzen Wochen sei die Aktie von thyssenkrupp Ende vergangener Woche sogar unter die 4,00-Euro-Marke gefallen. Die Angst vor einem zweiten Lockdown und weiteren schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft lähme die Anleger. Doch am Montag setze die Aktie zu einer Gegenbewegung an - Morgan Stanley äußere sich zuversichtlich zur Bewertung.Der rasche Wertverlust der thyssenkrupp-Aktie spiegle die operativen Risiken nun angemessen wider, so Analyst Alain Gabriel. Das gelte auch für das voraussichtliche Fehlen von rund einer Milliarde Euro Free Cashflow im kommenden Jahr. Auch wenn die Bewertung nun angemessener sei, habe er die Aktie angesichts des Chance-Risiko-Verhältnisses lediglich von "underweight" auf "equal-weight" hochgestuft. Das Kursziel habe Gabriel von 5,40 auf 4,90 Euro reduziert.In der Tat sei die Bewertung nach dem massiven Abverkauf nun deutlich gesunken. Keine drei Milliarden Euro bringe der einstige Industriekoloss thyssenkrupp noch auf die Börsenwaage. Doch es würden auch viele Fragezeichen bleiben. Der Umbau laufe schleppend, nach wie vor sei unklar, wofür der Konzern künftig stehen wolle. Hinzu komme, dass weiter Quartal für Quartal viel Geld verbrannt werde.Dennoch rät "Der Aktionär" angesichts der hohen Risiken weiter dazu abzuwarten. An der Börse gilt noch immer: Nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: