Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp habe sich mit der IG Metall über den Abbau von 3.000 Stellen in seinem Stahlbereich geeinigt. Ein neuer Tarifvertrag sehe vor, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden sollten. Die Beschäftigungssicherung gelte bis zum 31. März 2026, wie thyssenkrupp am Mittwoch mitgeteilt habe. Vom Stellenabbau seien 2.000 Mitarbeiter in der Produktion und 1.000 in der Verwaltung betroffen. Das Unternehmen habe im Stahlbereich Ende vergangenen Jahres rund 28.000 Mitarbeiter gehabt.Der Ruhrgebietskonzern müsse seinen Stahlbereich im Alleingang sanieren, nachdem die EU-Kommission im vergangenen Jahr die lange vorbereitete Fusion mit der europäischen Stahlsparte des indischen Konkurrenten Tata untersagt habe.In einem ersten Schritt sei ein Abbau von bis zu 2.000 Stellen in den nächsten drei Jahren vorgesehen. Weitere etwa 1.000 Stellen sollten bis 2026 wegfallen. Duisburg solle als wichtigster Stahlstandort von thyssenkrupp gestärkt werden. Im Gegenzug wolle das Unternehmen Anlagen an anderen Standorten schließen. Unter anderem sollten bis 2026 in Bochum 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. In Duisburg wolle thyssenkrupp die Grobblechproduktion mit etwa 800 Mitarbeitern aufgeben.Die Arbeitnehmervertreter hätten sich mit der Vereinbarung zufrieden gezeigt. Der Tarifvertrag schaffe "in sehr schwierigen Zeiten Sicherheiten für die Beschäftigten", habe der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von ThyssenKrupp Steel Europe, Tekin Nasikkol, gesagt. Der NRW-Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler, habe gesagt, der chronisch unterinvestierte Stahlbereich bekomme "endlich die Gelder, die benötigt werden, um die Kundenanforderungen bedienen zu können".Der Stellenabbau sei nach Darstellung des Unternehmens die Voraussetzung für umfangreiche Investitionen in den Stahlbereich. Die neue Strategie sehe einen zusätzlichen Investitionsrahmen von insgesamt etwa 800 Millionen Euro über sechs Jahre vor. Hinzu kämen die bereits in der Planung enthaltenen jährlichen Investitionen von rund 570 Millionen Euro.Die Vereinbarung mit der Gewerkschaft enthalte zudem ein Sofortpaket zur Corona-Krise. Unter anderem sei die Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf 80 Prozent vorgesehen. Zudem solle eine tariflich vereinbarte Sonderzahlung in freie Tage umgewandelt werden. "Wir werden an vielen Standorten in den nächsten Wochen in Kurzarbeit gehen müssen", habe Personalvorstand Oliver Burkhard gesagt. Das betreffe zunächst die produktionsnahen Bereiche, aber auch die Verwaltung.thyssenkrupp ziehe die Konsequenzen aus der Misere und kremple den Stahlbereich um. Das sei notwendig, könne aber erst der Anfang sein. An der Börse feiere die Aktie derweil ein kleines Comeback und lege am Mittwoch erneut über 20 Prozent zu.Aktuell bleibt die thyssenkrupp-Aktie aber lediglich ein Zockerpapier, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Langfristanleger sollten abwarten, ob Konzernchefin Martina Merz eine tragfähige Strategie für die Zukunft präsentieren könne. (Analyse vom 25.03.2020)