Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,52 EUR -0,75% (30.04.2019, 17:22)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie sei zuletzt wieder etwas unter die Räder gekommen. Die Zweifel am Konzernumbau würden bleiben. Neben der Aufspaltung stehe auch die Stahlfusion mit Tata Steel auf dem Prüfstand. Um die Zustimmung der Kartellbehörden zu bekommen, müssten die Konzerne Zugeständnisse machen. Ein potenzieller Käufer winke nun allerdings bereits ab. Der österreichische Wettbewerber voestalpine wolle sich nicht an einer möglichen Konsolidierung der Stahlbranche in Europa beteiligen. Es gebe kein Interesse an Zukäufen, so Konzernchef Wolfgang Eder.Auch wenn voestalpine Zukäufe ablehne, müssten sich thyssenkrupp und Tata wohl keine Sorgen machen, dass sie ihre Bereiche nicht loswerden würden. Zuletzt habe z.B. bereits der Chef des deutschen Wettbewerbers Salzgitter, Heinz-Jörg Fuhrmann, Interesse angemeldet. Bei der Stahlfusion müsse der Essener Konzern aber auch darauf achten, dass die Zugeständnisse nicht zu weit gehen würden. Sollte der wirtschaftliche Sinn der Fusion abhandenkommen, müsse der Deal komplett überdacht werden.Die thyssenKrupp-Aktie arbeite weiter an der Bodenbildung. Rein von der Bewertung sei thyssenkrupp auf dem aktuellen Niveau wieder interessant. Die Risiken seien jedoch weiterhin hoch. Neueinsteiger sollten die thyssenkrupp-Aktie deshalb auf die Watchlist setzen und weiter auf ein starkes Kaufsignal warten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,475 EUR -0,76% (30.04.2019, 17:13)