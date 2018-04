ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.04.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) charttechnisch unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie habe zuletzt ihre Gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Wochen bzw. 200 Monate (akt. bei 21,60/21,44 EUR) preisgeben müssen. Damit wackele auch eine charttechnische Schlüsselzone: Gemeint sei die Kombination aus verschiedenen Tiefs bei gut 21 EUR, einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (21,10 EUR bzw. 20,90 EUR) sowie dem ehemaligen Abwärtstrend seit Anfang 2008 (akt. bei 20,74 EUR). Am schwersten würde bei einem Bruch der angeführten Bastion aber sicherlich wiegen, dass dann ein klassisches Doppeltopp abgeschlossen wäre. Das rechnerische Abschlagspotenzial aus der Höhe der Umkehrformation ließe sich auf rund 5 EUR veranschlagen. Deshalb müsse der Titel die beschriebene Schlüsselzone unbedingt verteidigen. Davon, dass das Papier die Kumulationszone indes als Sprungbrett genutzt habe, könne erst gesprochen werden, wenn das jüngste "swing high" bei 22,26 EUR überwunden werde. Diese Weichenstellung hätte gleichzeitig den Charme, dass dann die beiden eingangs angeführten langfristigen Glättungslinien zurückerobert wären, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:21,01 EUR -1,41% (04.04.2018, 10:35)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:20,97 EUR -2,03% (04.04.2018, 10:49)