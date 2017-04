Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,974 EUR -0,41% (13.04.2017, 09:19)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Vorsicht geboten! ChartanalyseSeit dem letzten Test des Mitte 2012 sowie Anfang letzten Jahres aufgestellten Doppelbodens konnte sich das Wertpapier von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) getrieben durch die Rally an den US-Märkten über seinen langfristigen Abwärtstrend hinweg setzen und stieg kurz darauf auf ein Verlaufshoch von 24,69 Euro an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zeitgleich hätten Marktteilnehmer jedoch eine bis heute andauernde Seitwärtskonsolidierung zwischen 22,30 Euro sowie den aktuellen Jahreshochs etabliert. Nach dem letzten markanten Test der unteren Handelsspanne sei die thyssenkrupp-Aktie jedoch nicht wirklich in Schwung gekommen, blockierte Gelder in den USA und Ermittlungen wegen Preisdumpings hätten Investoren offenbar zugesetzt.Der Vertrauensverlust habe sich besonders im gestrigen Handel mit einem unübersehbaren Kursrutsch zurück an die Jahrestiefs, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis widergespiegelt. Sollte die thyssenkrupp-Aktie daher weiter abrutschen, komme es zu einem handfesten Verkaufssignal und weiteren Kursabgaben in dem Wertpapier.Für investierte Anleger ist allerhöchste Vorsicht geboten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.04.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:21,945 EUR -0,41% (13.04.2017, 09:08)