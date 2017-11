Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,915 EUR +0,26% (27.11.2017, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,896 EUR +0,25% (27.11.2017, 15:23)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).thyssenkrupp habe in Q4-16/17 einen Umsatz von 11,0 Mrd. EUR (+11% vs. VJ) mit einem adj. EBIT von 500 Mio. EUR verbucht (Q4-15/16: 400 Mio. EUR). Davon seien auf das Geschäft mit Industriegütern 403 Mio. EUR entfallen (Q4-15/16: 393 Mio. EUR). Die Stahl-/Werkstoffaktivitäten hätten ein adj. EBIT von 262 Mio. EUR verzeichnet (Q4-15/16: 170 Mio. EUR). Der Bereich Corporate/Consol. Habe mit -165 Mio. EUR ca. 33% der operativen Performance wieder aufgezehrt. Letztlich sei auf die Aktionäre ein Ergebnis von 102 Mio. EUR oder 0,18 EUR pro Aktie entfallen (Q4-15/16: 129 Mio. EUR: 0,23 EUR).Der operative Cashflow habe 1,9 Mrd. EUR in Q4-16/17 erreicht (VJ: 1,5 Mrd. EUR). Dabei seien saisonal-typisch1,3 Mrd. EUR im NWC freigesetzt worden. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit sei mit 1,0 Mrd. EUR positiv gewesen (Q4-15/16: -341Mio. EUR). Die liquiden Mittel hätten sich auf 5,3 Mrd. EUR belaufen. Die Nettoverschuldung (exkl. Pensionsrückstellungen von 7,9 Mrd. EUR) habe bei 2,0 Mrd. EUR gelegen (Q4-15/16: 3,5 Mrd. EUR). Zugesagte freie Kreditlinien hätten sich auf 3,8 Mrd. EUR belaufen. Das Eigenkapital habe 3,4 Mrd. EUR (EKQ: 9,7%) mit einem Gearing von 57% betragen (Q4-15/16: 134%).thyssenkrupp erwarte für 2017/18 einen Zuwachs beim Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen %-Bereich und ein adj. EBIT von 1,8 bis 2,0 Mrd. EUR (2016/17: 1,7 Mrd. EUR). Dazu beitragen sollten u.a. Effizienzgewinne von 750 Mio. EUR. Der Konzern erwarte sinkende Restrukturierungsaufwendungen und eine Steigerung beim Jahresüberschuss (VJ: 271 Mio. EUR). Der CAPEX solle unverändert ca. 1,5 Mrd. EUR betragen. Der Free Cashflow vor M&A (und Dividenden) solle positiv ausfallen (2016/17: -855 Mio. EUR). Für Q1-17/18 werde ein adj. EBIT von 400 Mio. EUR avisiert (VJ: 291 Mio. EUR).Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die thyssenkrupp-Aktie unverändert mit "hold". (Analyse vom 27.11.2017)