Wien (www.aktiencheck.de) - Das Sentiment an den Aktienmärkten ist weiterhin positiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wenngleich sich die Verhandlungen zu diesem Abkommen nun schon rund 6 Wochen hinziehen würden, scheine der gute Wille also immer noch vorhanden zu sein. Trotzdem habe die vergangene Handelswoche aufgezeigt, dass selbst geringste negative Kommentare der Handelsbeauftragten für Unsicherheiten und Verwerfungen sorgen könnten, wobei kurzfristige Rücksetzer in Anbetracht der aktuellen Euphorie (fast +10% seit den Oktobertiefs bei breiten Indices wie dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)) durchaus realistisch seien.Die Analysten der RBI hätten daher bereits in der letzten Shortnote vom 20.11.2019 ihre in diesem Jahr erzielten Gewinne eingesperrt (Aktien gegenüber Anleihen glattgestellt) und würden weiter an dieser Positionierung festhalten. An ihrer Kauf-Empfehlung auf drei bis sechs Monate und ihren Quartalsprognosen würden die Analysten der RBI dagegen unverändert festhalten - eine kurzfristige Korrektur, die diese überkaufte Situation wieder abbaue, wäre aus Sicht der Analysten deshalb rasch wieder eine gute Gelegenheit, um auch die kurzfristige taktische Aktienquote wieder aufzustocken. (26.11.2019/ac/a/m)