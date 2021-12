XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

398,00 EUR +0,51% (23.12.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

405,00 EUR +2,40% (23.12.2021, 22:26)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. Secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (24.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Der IT-Sicherheitsdienstleister habe mit einer konservativen Prognose für das Geschäftsjahr 2022 die Anleger enttäuscht. Dabei seien alle Prognosen in den letzten zehn Jahren am Ende deutlich übertroffen worden. Das Essener Unternehmen sei hervorragend aufgestellt und die Geschäfte würden rund laufen. Die scharfe Korrektur habe die secunet Security Networks-Aktie auf ein interessantes Niveau gedrückt, das ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis biete. Der Rücksetzer sei übertrieben gewesen, mit den positiven Nachrichten im Rücken sollte die secunet Security Networks-Aktie im kommenden Jahr einen neuen Aufwärtstrend zurück in Richtung 600 Euro aufnehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: GFT Technologies, va-Q-tec, IBU-tec, LPKF Laser, Sto Vz.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie: