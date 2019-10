(Bild: Pixabay)

Die Sache mit den Lizenzen aus dem Ausland

Zwar reicht solch eine Lizenz zumindest nach dem deutschen Recht nicht aus, um in Deutschland legales Glücksspiel anbieten zu können. Doch mit einem Umweg über das europäische Recht können die Online Casinos legal arbeiten. Immer wieder muss der Europäische Gerichtshof zu diesem Thema entscheiden. Und im Normalfall bekommen die Betreiber der Online Casinos Recht. Sie können also mit einer Lizenz von der Malta Gaming Authority auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten ganz legal arbeiten.



Das Angebot in deutschen Online Casinos

Mit Ausnahme von den in Schleswig-Holstein lizenzierten Online Casinos gibt es kaum Anbieter, die sich ausschließlich auf den deutschen Markt spezialisiert haben. Wer in einem Online Casino Deutschland spielen möchte, der muss also ein wenig genauer schauen. Trotzdem haben viele der Casinos einen eigenen Support für den deutschen Markt. Deutsche Spieler können dort also spielen, ohne sich mit englischsprachiger Software oder Supportern auseinandersetzen zu müssen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Gerade wenn es um Geld oder andere sensible Themen geht, bevorzugen viele Spieler einen Support in ihrer Muttersprache.



Wer als Aktionär also vom wachsenden deutschen Markt profitieren möchte, der sollte sich auf die Online Casinos konzentrieren, die ihre Präsenz in Deutschland aktuell besonders stark ausbauen. Schon jetzt wächst die Branche rasant und die Vergabe von Lizenzen in Schleswig-Holstein ist ein weiterer wichtiger Schritt. Bei einem langfristigen Anlagehorizont können Aktionäre auch dann enorm profitieren, wenn die Vergabe von Lizenzen in Deutschland voranschreitet.



Weitere Einflüsse auf dem Markt der Online Casinos?

Streamer wie MontanaBlack oder Jens "Knossi" Knossalla haben die Popularität von Online Casinos in den vergangenen Monaten enorm gesteigert. Denn sie streamen ihr Spiel auf der Plattform Twitch und posten ihre Highlights auf YouTube. Doch zumindest MontanaBlack muss aktuell erst einmal eine Pause einlegen, denn es ist umstritten, ob solche Streams als Werbung für Glücksspiel verboten sind. Man kann aber davon ausgehen, dass auch in diesem Bereich früher oder später eine Liberalisierung erfolgt, von der die Online Casinos ganz erheblich profitieren können. (10.10.2019/ac/a/m)









