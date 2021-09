Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (21.09.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond habe am Freitag die vollständige Trennung vom Colocation-Bereich verkündet. Der Analyst erachte diesen Schritt vor allem mit Blick auf die Agenda "2020plus" als äußerst sinnvoll.Mit der Transaktion sei der im Mai gestartete Verkaufsprozess für das Serverhousing abgeschlossen worden. Nachdem q.beyond bereits jüngst ein Rechenzentrum an DATEV abgegeben habe, betreibe das Unternehmen mit der vollständigen Entkonsolidierung nur noch Aktivitäten im Cloud-, SAP- und IoT-Kerngeschäft. Dadurch verfüge q.beyond nun über ein Asset Light-Geschäft sowie erweiterte M&A-Möglichkeiten.Da der Colocation-Erlös rund 5 Mio. Euro je Quartal betragen habe, erwarte q.beyond für 2021 fortan Umsätze von 155 bis 165 Mio. Euro (zuvor: 160 bis 170 Mio. Euro) sowie 180 Mio. Euro (zuvor: 200 Mio. Euro) in 2022. Der Analyst reduziere unter einer angenommenen Segment-CAGR von 1,5% folglich seine Topline-Prognosen. Das EBITDA solle in 2021 laut Management mindestens 27 Mio. Euro (zuvor: 8 bis 13 Mio. Euro) betragen und einen Buchgewinn von rund 20 Mio. Euro beinhalten. Für 2022 halte q.beyond an der avisierten EBITDA Marge von mehr als 10% fest. Der Analyst positioniere sich zunächst etwas darunter, da seine bisherige Prognose auf einer Marge von 8,7% im Kerngeschäft beruht habe.In den Folgejahren erwarte der Analyst jedoch ein zweistelliges Profitabilitätsniveau zwischen 11,6% und 12,8%, womit sich q.beyond im Bereich von Wettbewerbern wie All for One und adesso positionieren werde. Unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Steuern solle der Free Cashflow laut Unternehmen inkl. Colocation-Verkauf in 2021 mindestens 33,0 Mio. Euro (zuvor: -2,0 bis 3,0 Mio. Euro) betragen. Abzüglich der datac-Akquisition sowie der Snabble-Beteiligung (MONe: 9,7 Mio. Euro) impliziere dies einen Kassenbestand zum Jahresende von knapp 70 Mio. Euro (MONe: 68,6 Mio. Euro; Vj. 44,9 Mio. Euro).q.beyond zeige sich zuversichtlich, den aufgegebenen Colocation-Umsatz durch M&A-Aktivitäten zu kompensieren. So stünden in den kommenden Monaten Zukäufe mit einem Jahresumsatz von bis zu 30 Mio. Euro im Fokus (zuvor: bis zu 20 Mio. Euro). Die erwartete Netto-Cash-Position (abzgl. Leasing) von 44,4 Mio. Euro zum Jahresende decke bereits 20,4% der derzeitigen Marktkapitalisierung ab. Der Analyst sehe q.beyond angesichts der überaus positiven finanziellen Lage in einer komfortablen Position, das Wachstum durch gezielte Akquisitionen stark zu beschleunigen.Mit der vollständigen Veräußerung des Housing- und Hosting-Geschäfts konzentriere sich q.beyond im Cloud- und IoT-Bereich fortan zunehmend auf hochskalierbare Branchen- und Plattformlösungen. In den nächsten Monaten erwarte der Analyst intensivierten M&A-Newsflow.Nach Anpassung der Prognosen sowie Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,70 Euro für die q.beyond-Aktie. (Analyse vom 21.09.2021)