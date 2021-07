Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,886 EUR +1,29% (05.07.2021, 09:08)



Xetra-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,872 EUR -0,11% (02.07.2021)



ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (05.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als Digitalisierungspartner für den deutschen Mittelstand agiere q.beyond (bis September 2020 QSC) am Puls der Zeit. Operativ seien die Kölner IT-Spezialisten auf Kurs und würden ihre Wachstumsstrategie "2020plus" konsequent umsetzen. Nach dem guten Jahresauftakt sei die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt worden.Mit der kombinierten Expertise in den Bereichen SAP, Cloud und Internet of Things (IoT) decke q.beyond die gesamte digitale Wertschöpfungskette im industriellen Umfeld ab. Zwei Drittel der Erlöse generiere die Gesellschaft in den Branchen Handel, produzierendes Gewerbe und Energie. Langjährige Kundenbeziehungen eine effiziente Implementierung des Produktportfolios und umfassende Cross-Selling-Potenziale ermöglichen.Im Mai 2021 sei die handelsnahe Logistikbranche als vierter Fokusmarkt implementiert und mit Röhlig Logistics bereits ein Großkunde gewonnen worden. Nach der strategischen Neuausrichtung und dem Verkauf der Telekomaktivitäten (Plusnet) vor zwei Jahren samt Tilgung der Schulden sei der Ausbau des Cloud- und IoT-Geschäfts beschleunigt worden, wobei bei den Übernahmen qualitative statt quantitative Ergänzungen im Fokus gestanden hätten.Zuletzt sei mit der datac GmbH ein Spezialist für den digitalen Arbeitsplatz übernommen worden. Abgerundet werde das positive Bild durch den angekündigten Verkauf des Colocation-Geschäfts, der den Cash-Bestand noch mal deutlich erhöhen dürfte. Sebastian Weidhüner von Montega Research erwarte einen Verkaufspreis zwischen 40 Millionen bis 50 Millionen Euro. Angesichts des derzeitigen Cash-Bestands von rund 35 Millionen Euro könnte der Deal aus Sicht des Analysten als möglicher Katalysator für die Aktienkursentwicklung fungieren.Das Bild stimme. Bei einem anhaltend positiven Newsflow dürfte die Aktie schon bald die nächste Aufwärtswelle starten und neue Höchststände ansteuern. Das Kursziel von Montega Research laute 2,70 Euro. (Analyse vom 05.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link