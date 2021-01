Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

34,70 EUR +0,73% (27.01.2021, 11:13)



XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

34,75 EUR +0,14% (27.01.2021, 10:34)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (27.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die publity-Aktie (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) und erhöht das Kursziel von 50 auf 55 Euro.Die Gesellschaft habe gestern bekannt gegeben, dass ein Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an PREOS an einen strategischen Investor angestrebt werde, welcher voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden solle. Weitere Details stünden noch aus, Scharff könnte sich jedoch vorstellen, dass es sich um einen Investor aus Asien handele, welche hierdurch den Eintritt in den deutschen und europäischen Markt beabsichtige. Er glaube, dass ein Verkauf von 60% bis 70% der gehaltenen PREOS- Aktien erzielt werden solle, wodurch der neue Investor eine Beteiligung von 50% bis 60% an PREOS erhalten würde, während publity weiterhin über 25% halte, was ursprünglich bis 2023 angestrebt gewesen sei. Bezüglich des Verkaufspreises halte Scharff einen Aufschlag zum derzeitigen Marktpreis von 10% bis 25% als annehmbar. Dies würde einen Preis zwischen 10 Euro und 11,50 Euro je Aktie bedeuten und sollte deutlich über dem derzeitigen Buchwert liegen. Somit würde das gesammte derzeitige PREOS-Aktienpaket der publity alleine schon einen Wert von über 900 Mio. Euro entsprechen.Außerdem seien in den vergangenen Wochen über zahlreiche Neuigkeiten hinsichtlich der Assets under Managment, der Tokenisierung eines Teils der Aktien der Tochtergesellschaft PREOS sowie einer Veränderung im Vorstand berichtet worden. Auf der Verkaufsseite seien zwei Transaktionen vermeldet worden, ein Verkauf einer Gewerbeimmobilie in Waltrop und einer Büroimmobilie in Neu-Isenburg. Die Verkaufspreise seien nicht veröffentlicht worden, Scharff gehe jedoch von einem lukrativen Ertrag aus. Im November sei angekündigt worden, dass ein digitaler Zwilling der PREOS-Aktie an den Markt gebracht werde, wovon publity 86% der Anteile gehalten habe. Somit sei PREOS das weltweit erste Unternehmen, dessen Aktien über einen Blockchain-basierten Token digital verbrieft worden seien. Ein erstes Angebot sei über 50 Millionen Token, während mittel- bis langfristig ein Volumen von 1 Mrd. Token realisiert werden solle.Zum Jahresende 2020 habe Thomas Olek seine Rolle als Vorstandsvorsitzender niedergelegt, werde aber zukünftig weiter als Berater für die Gesellschaft tätig sein. Der Vorstand bestehe somit nunmehr aus Frank Schneider und Stephan Kunath, welche beide sehr viel Erfahrung mitbringen würden, da sie bereits zuvor zusammen mit Thomas Olek im Vorstand der Gesellschaft gewesen seien und bereits sehr lange im Immobiliensektor tätig seien. Von daher sei Scharff sehr zuversichtlich, dass eine kontinuierliche Unternehmensentwicklung auch in den kommenden Jahren gewährleistet sei.Aufgrund der zu erwartenden Wertrealisierung aus dem Verkauf der PREOS-Aktien erhöht Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel von 50 auf 55 Euro und bestätigt seine Kaufempfehlung für die publity-Aktie. (Analyse vom 27.01.2021)