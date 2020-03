Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (18.03.2020/ac/a/nw)



publity habe über 5,5 Mrd. Euro Assets under Management und einen Track Record von über 1.150 vollzogenen Transaktionen innerhalb der letzten sieben Jahre. Mit Fokus auf den deutschen Metropolregionen sei publity ein etablierter Marktkenner mit eigenem Research und einer innovativen Immobilien-Datenbank. Durch das erfahrene und nachweislich erfolgreiche Management in Verbindung mit dem innovativen Marktresearch habe publity eine starke Marktposition erlangt. Mit signifikanten Ergebnisanstiegen in den vergangenen Jahren habe publity einen stabilen und dynamischen Erfolgspfad in einem umkämpften und unsicheren Markt vorweisen können. Gerade in Zeiten von "Corona" biete publity einen hervorragenden Einstieg in den deutschen Büroimmobilienmarkt.Auf Basis dieser Entwicklung und einer weiterhin dynamischen Prognose sei Scharff zuversichtlich gestimmt und sehe auf Basis einer mit konservativen Paramtern versehenen DCF-Bewertung gutes Potenzial für die publity-Aktie.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, nimmt daher die Coverage für die publity-Aktie unter Berücksichtigung der Marktsituation mit einem Kursziel von 42 Euro und dem Rating "buy" auf. (Analyse vom 18.03.2020)